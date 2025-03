Kylian Mbappé torna in nazionale da capitano: c’è l’annuncio di Deschamps

La Francia ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per i prossimo impegno della nazionale, la doppia sfida con la Croazia valida per i quarti di finale di Nations League.

Lista dove spicca inevitabilmente il nome di Kylian Mbappé. L’attaccante del Real Madrid ha saltato gli ultimi due raduni con la nazionale, venendo addirittura escluso da quello di novembre.

Ma ora, come già noto da giorni, il numero 9 dei blancos torna a vestire la maglia della Francia. La novità è che lo farà con la fascia al braccio, come annunciato da Didier Deschamps in conferenza stampa: “Sì, sarà lui il capitano“.

Tra i convocati anche una novità assoluta: Desiré Doué, attaccante classe 2005 del Paris Saint-Germain, autore del rigore decisivo per il passaggio del turno in Champions League contro il Liverpool.

I convocati della Francia

Presenti anche 6 rappresentanti della Serie A: Maignan, Pavard, Theo Hernandez, Guendozi, Koné e Kolo Muani. Di seguito la lista dei 24 convocati per la doppia sfida di Nations League contro la Croazia:

PORTIERI : Chevalier, Maignan, Samba

: Chevalier, Maignan, Samba DIFENSORI : Clauss, Digne, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano

: Clauss, Digne, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano CENTROCAMPISTI : Camavinga, Guendozi, Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery

: Camavinga, Guendozi, Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery ATTACCANTI: Barcola, Dembelé, Doué, Kolo Muani, Mbappé, Olise, Thuram