Sampdoria, offerta per Zaza: i dettagli

C'è Mattia Destro che è un'opzione, ma non solo. Per il proprio attacco la Samp, che vuole sostituire numericamente e per caratteristiche un elemento importante come Duvan Zapata passato all'Atalanta, ha quindi iniziato a pensare anche al possibile ritorno di Zaza in Serie A.



Dunque, ecco la mossa blucerchiata per il rinforzo che il club aspetta in attacco.



La Samp ora fa sul serio e spinge per Zaza che ha anche dato la sua disponibilità al trasferimento.

Inviata l'offerta al Valencia: la proposta è di 2 milioni di prestito più 12 di obbligo di riscatto.