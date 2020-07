Juventus, sondaggio per Samardzic: avviati i primi contatti

Lazar Samardzic in orbita Juve. La società bianconera ha preso contatti ed effettuato i primi sondaggi per il giovane trequartista tedesco di origini serbe: classe 2002, Samardzic ha esordito quest'anno in Bundesliga con l'Herta Berlino, con cui ha collezionato tre presenze, a fronte delle 16 (con 14 gol e 9 assist) con l'Under 19 del club della capitale in Bundesliga Nord/Nordost e delle 5 (con un gol e un assist) in Regionalliga Nordost. La Juventus ha messo gli occhi su di lui e lo ha individuato come possibile colpo per il futuro, ma non è la sola grande squadra in Europa ad averlo fatto: ci sarà da battere la concorrenza del Barcellona, che lo segue da tempo.

LEGGI ANCHE: CHI E' SAMARDZIC, BABY PRODIGIO SEGUITO DALLE BIG

Futuro crack?

Samardzic è un centrocampista moderno: possiede spiccate doti offensive e una qualità sopra la media, con geometrie da regista e dribbling e numeri da trequartista. E i numeri raccontano anche un fiuto del gol niente affatto male. Gli scout dell'Hertha Berlino ci hanno visto lungo: dal piccolo Grün-Weiß Neukölln alla capitale, il suo mancino - che mette volentieri al servizio della sua creatività e di una visione "verticale" del gioco - è anche un'arma per le conclusioni da fuori e su calcio piazzato.

Un altro 10 per la Juve?

In più, nonostante la giovanissima età, Samardzic è strutturato fisicamente: alto 1,83, sa ricevere spalle alla porta e proteggere la palla, per poi smistarla ai compagni. Sulle spalle porta il numero 10: un numero che fa sognare, ma che richiede anche personalità. Samardzic sembra possederne: in Germania si sono innamorati calcisticamente di lui. E anche la Juventus ne è rimasta colpita.