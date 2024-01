Salernitana, sbloccato l'arrivo di Pellegrino dal Milan

La Salernitana ha la definitiva fumata bianca per l'arrivo di Marco Pellegrino. Per il difensore del Milan era già tutto fatto, ma la situazione era in fase di stallo per alcuni problemi burocratici. Il classe 2002 aveva già giocato in stagione con la maglia del Platense oltre che quella rossonera.

Per questo motivo, per chiudere il trasferimento, serviva il parere positivo della Fifa, arrivato in serata. L'argentino giocherà dunque gli ultimi sei mesi di questa stagione in granata, cercando di aiutare la squadra di Filippo Inzaghi a raggiungere la salvezza.

Fin qui con il Milan Pellegrino avevo disputato solo qualche minuto nel finale del match di campionato contro il Napoli. Per lui anche due presenze recenti in Primavera a seguito di qualche problema fisico.

Il giovane era conteso anche da diverse squadre (Hellas Verona e Sampdoria su tutte). La sua volontà di andare a Salerno è stata decisiva per la chiusura dell'operazione.