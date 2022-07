Roma, incontro tra Tiago Pinto e Vigorelli per Zaniolo

I dialoghi tra la Roma e l'entourage di Zaniolo proseguono. Le parti restano in contatto: oggi c'è stato un nuovo incontro tra Tiago Pinto e Vigorelli, agente del giocatore, per discutere del futuro.

Nessun passo in avanti sul fronte cessione: sul tavolo non c'è un'offerta concreta per la Roma. Non ci sono stati contatti diretti tra società né offerte presentate tramite il procuratore. I giallorossi hanno ribadito la propria linea: verranno valutate eventuali offerte, altrimenti l'appuntamento sarà a fine mercato per discutere il rinnovo. La volontà, in caso di cessione, è quella di monetizzare al massimo, senza quindi contropartite tecniche.

Roma, i numeri di Zaniolo

Classe 1999, Zaniolo è uno dei talenti italiani più apprezzati. Le ultime stagioni sono state complicate da due infortuni gravi al ginocchio: quello finito a maggio è il primo vero campionato disputato dopo i problemi al legamento crociato.

In campionato, in 28 presenze ha totalizzato 2 gol. Meglio è andata in campo europeo: 10 presenze e 5 gol, tra cui quello che ha regalato alla Roma la vittoria della Conference League contro il Feyenoord.