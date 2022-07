Roma, dall'interesse per Wijnaldum alla situazione di Natan: gli aggiornamenti

Alla Roma piace Wijnaldum, ma non ha ancora approfondito i discorsi. Primi contatti invece per il difensore brasiliano del Bragantino

Dopo l'acquisto di Paulo Dybala (qui le sue parole al canale YouTube del club), la Roma non ha certo concluso il suo mercato. E mentre è stata avviata la trattativa per Natan, difensore brasiliano classe 2001 del Red Bull Bragantino, a centrocampo è vivo l'interesse per l'olandese Georginio Wijnaldum del Paris Saint-Germain.

Wijnaldum era arrivato un anno fa a Parigi, a parametro zero, dopo essersi svincolato dal Liverpool, con cui aveva vinto una Champions League da protagonista. La Roma non ha ancora approfondito i discorsi con il club francese, né con l'agente del calciatore, che è anche un pilastro della nazionale Orange, ma potrebbe farlo a breve per chiedere a quali condizioni si possa trattare.

Roma, gli aggiornamenti su Wijnaldum e Natan

Wijnaldum dunque è un profilo che piace alla Roma, ma i giallorossi non sono ancora arrivati ad approfondire i contatti con le diverse parti in causa al fine di valutare la fattibilità dell'eventuale operazione. Passaggio che è stato fatto invece per Natan, per il quale è stato già fatto un sondaggio e che piace come possibile profilo giovane per rinforzare la difesa di José Mourinho.