Cosa serve alla Lazio per qualificarsi ai quarti di Europa League

Tutte le informazioni su cosa serve alla Lazio per qualificarsi ai quarti di finale di Europa League

La Lazio ha strappato una vittoria importantissima al Viktoria Plzen nel match d’andata degli ottavi di Europa League. I biancocelesti, nonostante abbiano chiuso la gara in nove uomini, trovano il gol di Isaksen al 98′ e chiudono con un 2-1 fondamentale per il ritorno.

La partita della squadra di Baroni è stata piena di emozioni, non sempre positive. Dopo il vantaggio arrivato nel primo tempo, la Lazio si è fatta riprendere al 53′ e ha giocato in 10 dal 77′: Rovella ha rimediato un rosso diretto per un brutto fallo ai danni di Sulc.

In pieno recupero l’arbitro ha espulso anche Gigot, ma i biancocelesti sono comunque riusciti a trovare la rete allo scadere, e dunque partiranno in vantaggio nel match di ritorno.

Occhi puntati, dunque, alla partita che si giocherà allo Stadio Olimpico: ecco cosa serve alla Lazio per qualificarsi ai quarti di finale di Europa League.

Lazio, cosa serve per la qualificazione ai quarti

La Lazio ha chiuso la gara di andata in casa del Viktoria Plzen con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Romagnoli e Isaksen. I biancocelesti partiranno dunque da questa situazione di vantaggio all’Olimpico, e hanno a disposizione due risultati su tre.

In caso di vittoria degli ospiti con un gol di scarto, si passerebbe ai tempi supplementari, e se il risultato dovesse rimanere invariato ci sarebbero i calci di rigore.

Le possibili avversarie della Lazio in Europa League

La Lazio in caso di vittoria incontrerebbe la vincente di Bodo/Glimt-Olympiacos. Al termine della gara d’andata, i gialloneri hanno superato senza troppi problemi la squadra di Mendilibar con un 3-0.