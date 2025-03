Cosa serve alla Roma per andare ai quarti di Europa League

Cosa serve alla Roma per qualificarsi ai quarti di Europa League in cui affronterà una tra il Fenerbahce e Glasgow Rangers

La Roma di Claudio Ranieri vince 2-1 l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde.

Sono stati decisivi per i giallorossi, per rimontare il vantaggio degli spagnoli di I.Williams, infatti, i gol di Angelino al 56′ e quello di Shomurodov al 93′.

Altro episodio importante per la gara è stato il cartellino rosso per Yeray, difensore dei biancorossi, che ha lasciato i suoi uomini in 10 per i 10 minuti finali.

Tra una settimana la Roma giocherà il ritorno a San Mames: ecco cosa serve ai giallorossi per qualificarsi ai quarti di finale di Europa League.

Cosa serve alla Roma per qualificarsi ai quarti

Gli uomini di Claudio Ranieri tra una settimana a San Mames devono difendere il 2-1 conquistato allo stadio Olimpico. Per passare, infatti, alla Roma basterà non perdere con più di un gol di scarto.

In caso di vittoria dei baschi con una rete di scarto, invece, si andrebbe ai supplementari e, poi, in caso il gap rimanesse invariato anche nei tempi supplementari, ai calci di rigore.

Le possibili avversarie della Roma

In caso di qualificazione ai quarti di finale la Roma troverebbe una tra il Fenerbahce e i Glasgow Rangers. Per ora gli scozzesi sono avanti nel punteggio totale avendo vinto 3-1 l’andata in casa degli uomini di Mourinho.