Roma, Ranieri: “Siamo duri da digerire. Ho dei ragazzi splendidi”

Le parole dell’allenatore giallorosso dopo la sfida d’andata contro l’Atheltic Bilbao

La Roma è scesa in campo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

All’Olimpico è arrivato l’Athlelic Bilbao. Le due squadre si erano già incontrate nella fase di campionato, pareggiando per 1-1.

Questa sera, 6 marzo, i giallorossi hanno vinto per 2-1 grazie al gol di Shomurodov arrivato al terzo minuto di recupero.

Al termine della partita Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Ranieri dopo Roma-Athletic Bilbao

Ranieri ha parlato inizialmente della partita: “Sappiamo che anche noi ci siamo e siamo duri da digerire, lottiamo su ogni pallone e abbiamo ancora il 50% di possibilità di passare. Dobbiamo continuare su questa strada, difficilmente si trova un varco giusto: oggi l’Athletic chiudeva molto bene sulle fasce, i due fratelli hanno una motocicletta al posto delle gambe. Dovevamo aiutare i difensori a raddoppiare e triplicare: bisogna migliorare nei piccoli particolari che sono le cose più difficili, ed è ciò che fa grande una squadra”.

Sulla gestione della squadra si è quindi concentrato l’allenatore giallorosso: “Tutti commettiamo degli sbagli, se uno si mette a infilare tutte le perline i ragazzi perdono fiducia in se stessi e non va bene. Devono essere liberi di giocare come sanno, do delle direttive e studiamo molto gli avversari, ma anche come possiamo fare noi a migliorare. Ho dei ragazzi splendidi, e questa è una soddisfazione per ogni allenatore che trova questo tipo di giocatori. Io dico che si può vincere o perdere, ma bisogna lottare fino in fondo e credere in quello che stiamo facendo. Le partite si decidono su episodi a favore o contro: se nel momento in cui va tutto male abbandoni, non ti riprendi più. Se credi in te stesso riesci a fare delle cose che qualche mese fa non riuscivi a fare”.