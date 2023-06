Roma, Vina non verrà riscattato dal Bournemouth

Matias Vina farà ritorno a Roma dopo l'esperienza in prestito al Bournemouth. Il club inglese, infatti, ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto del prestito.

Il calciatore, che si era trasferito in prestito per 750.000 euro più 15 di diritto di riscatto, non ha convinto il Bournemouth che ha comunicato di averlo inserito nella lista dei "giocatori in ritorno ai club d'appartenenza".

I numeri di Vina in Premier League

Non sono bastati i due gol in quindici presenze per convincere il Bournemouth a esercitare l'opzione di riscatto dalla Roma di 15 milioni di euro.

Il difensore uruguaiano farà ora ritorno alla corte di José Mourinho, in attesa di capire se il suo futuro sarà a Roma o altrove.