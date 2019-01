Roma, tentativo per Ilicic. Ma l'Atalanta...

Un tentativo per provare a regalarsi un colpo in attacco in questa finestra ma anche un approccio per sviluppare magari qualcosa in futuro, a giugno. La Roma ha fatto un tentativo per Ilicic, tuttavia l'Atalanta non intende cederlo e non ha nemmeno iniziato a trattare per un suo trasferimento in questa sessione di mercato. Può essere comunque un discorso da rimandare all'estate, visto che i giallorossi ci proveranno per Mancini. Comunque un tentativo per Ilicic è stato fatto, con il club giallorosso che ha chiesto informazioni all'agente e all'Atalanta.