Roma, quasi fatta per Soulé: ultimi dettagli in via di risoluzione

La Roma vuole rinforzarsi in attacco in vista della prossima stagione e ha messo le mani su Matías Soulé, ala destra classe 2003 di proprietà della Juventus che nell'ultima annata si è messo in mostra con la maglia del Frosinone.

Roma, per Soulé mancano i dettagli dei bonus

È quasi fatta per il passaggio dell'argentino in giallorosso. Sono in via di risoluzione fra i due club gli ultimi dettagli riguardanti i bonus.

Nella stagione da poco conclusa Soulé si è messo in mostra grazie ai tanti gol segnati per il Frosinone: 11 in 39 presenze fra Serie A e Coppa Italia, a cui si aggiungono anche 3 assist.

Con la Juventus invece il classe 2003 ha segnato solo un gol in 21 presenze complessive fra il 2021 e il 2023.