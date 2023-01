Roma, su Shomurodov c'è anche il Bayer Leverkusen

Anche il Bayer Leverkusen si unisce alla corsa per Eldor Shomurodov della Roma, su cui ci sono anche Lille, Cremonese e Torino

La Roma sta ancora cercando una sistemazione per Eldor Shomurodov, attaccante classe 1995 ormai ai margini del progetto giallorosso. Sull'uzbeko si è inserito nelle ultime ore anche il Bayer Leverkusen, che ha avviato i contatti in giornata ma non ha ancora presentato una proposta ufficiale alla Roma.

Roma, contatti con il Bayer Leverkusen per Shomurodov

Su Shomurodov da diverso tempo ci sono anche gli interessamenti di Lille, Cremonese e Torino (che ha anche incontrato la Roma la scorsa settimana, senza però raggiungere un accordo). I giallorossi, però, al momento aprono soltanto a una soluzione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto non condizionato, mentre i granata avevano proposto un prestito con diritto di riscatto.