Roma, Tiago Pinto resta a Londra per Scamacca e le cessioni: il punto

Tiago Pinto, general manager della Roma, è a Londra da mercoledì 14 giugno e ci resterà almeno fino a venerdì 16. In programma un incontro con gli agenti di Gianluca Scamacca per provare a bloccare il giocatore. Nella capitale inglese Pinto ha incontrato anche Mourinho a pranzo per condividere e programmare le strategie di questa fase inziale di calciomercato.

Prima l'intesa con Scamacca e poi il West Ham: la situazione

Con l'attaccante della Roma il dirigente giallorosso vuole trovare l'intesa per quanto riguarda lo stipendio. Poi, servirà convincere il West Ham ad aprire al prestito: un aspetto che potrebbe richiedere tempi abbastanza lunghi.

Roma, il punto sulle cessioni

Sul fronte cessioni, invece, ci sono diverse situazioni da risolvere: per Matías Viña si sta trattando con il Bournemouth ma il club inglese, dove il difensore uruguaiano è stato in prestito nella seconda parte della stagione, non vuole pagare 17 milioni pe il trasferimento a titolo definitivo. La Roma potrebbe trattare per 7-8 milioni.

Gonzalo Villar rientrerà dal prestito al Getafe e alla porta della Roma ci sono Cagliari e Genoa: il giocatore vorrebbe restare in Italia e i giallorossi chiedono 4 milioni.

Per Kluivert, poi, dopo l'esperienza al Valencia, Pinto ha incontrato diversi club inglesi, soprattutto il Fulham e il Bournemouth più defilato. Reynolds vorrebbe rimanere al Westerlo: la società belga, però, non vuole arrivare ai 7 milioni fissati per il riscatto. Sul difensore americano ci sono alcuni club inglesi di Championship ma anche squadre top dallo stesso Belgio