Le parole di David de Gea sul suo arrivo alla Fiorentina e il momento che sta vivendo la formazione viola allenata da Raffaele Palladino

Manchester United, Atletico Madrid e la Fiorentina. David de Gea – la scorsa estate – ha scelto l’Italia e la città di Firenze. “Giocare in Serie A è sempre stato un sogno per me” ha detto ai microfoni di DAZN. “Quando ho saputo dell’interesse della Fiorentina, è stato un colpo di fulmine: tutto si è sistemato in fretta e ora sono davvero felice di essere qui”.

Il portiere della Fiorentina si è trovato a suo agio. “Il legame con il club e con i tifosi è speciale. Firenze è una città meravigliosa: piccola, ma incredibilmente affascinante, conosciuta in tutto il mondo e amata da chiunque la visiti”.

De Gea prosegue raccontando il suo arrivo. “Ho parlato con Marcos Alonso, che mi ha raccontato meraviglie sulla Fiorentina, sull’affetto dei tifosi e sulla bellezza della città. Le sue parole sono state decisive, anche se ero già molto convinto”.

E aggiunge. “Questo club ha una grande tradizione di giocatori spagnoli, e io sono qui per portare la mia esperienza. Voglio essere un punto di riferimento per i più giovani e dare il mio contributo alla squadra con le mie parate”.

Fiorentina, le parole di de Gea

Dalla Premier League alla Serie A. De Gea ha giocato un totale di 29 partite con la maglia della Fiorentina. “In Italia il calcio è molto più tattico. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarmi, ma ormai ho preso il ritmo”.

E conclude. “Qui il gioco è meno fisico e più strategico rispetto alla Premier League, dove tutto si muove a un’intensità incredibile. In Serie A hai più tempo per leggere la partita e anticipare le situazioni, e questo mi aiuta a essere più riflessivo nelle decisioni”.