Sarà il Civitas Metropolitano, stadio delle gare casalinghe dell’Atletico Madrid, a ospitare la finale di Champions League 2027

“Quest’anno la Spagna ospiterà la finale di Europa League al San Mamés, abbiamo anche garantita la finale di Champions del 2027 al Metropolitano di Madrid e perché non chiedere, con il nostro supporto, che Siviglia possa accogliere in questo stadio una delle prossime finali europee?”

“Sono stato due o tre volte con Ceferin e gli chiederemo la possibilità che Siviglia possa ospitare una di queste finali, poiché abbiamo lo stadio, la città e un’infrastruttura alberghiera fantastica per accogliere eventi di questa portata“: così Rafael Louzan, presidente della Federcalcio spagnola, ha annunciato la sede della finale di Champions League 2027.

L’Atletico Madrid aveva presentato la candidatura a ottobre 2024 per ospitare la finale del 2027 e ha superato la concorrenza dello stadio Olimpico di Baku.

Quella del 2027 sarà la seconda finale di Champions League per il Civitas Metropolitano dopo quella del 2019 tra Liverpool e Tottenham.

Perché il no al Meazza

Per la finale di Champions League del 2027 uno degli stadi candidati era anche San Siro. Opzione che però è stata scartata perché Inter e Milan non potevano garantire la totale assenza in quel momento di lavori di ristrutturazione.

Gara che quindi si giocherà a Madrid dopo che anche in questa stagione la Spagna ospiterà una finale europea, quella di Europa League a San Mames di Bilbao.