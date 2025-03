Pulisic e Will Smith “avversari” in una challenge I VIDEO

Il calciatore del Milan, Christian Pulisic ha sfidato la stella di Hollywood Will Smith in una challenge a calcio: Il VIDEO

Sul suo account personale Will Smith, star del cinema, ha pubblicato un video in cui è alle prese contro Christian Pulisic in una challenge.

Alla fine la challenge l’ha vinta l’attore americano che è riuscito a non far segnare 6 volte l’attaccante statunitense. Puslisic, infatti, doveva segnare di prima in una porticina alla sue spalle superando l’opposizione di Will Smith.

Il calciatore rossonero in questo momento è in ritiro con la sua nazionale, gli Stati Uniti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)

I prossimi impegni degli Stati Uniti

In questa pausa per le nazionali gli Stati Uniti hanno in programma una sola gara. Pulisic e compagni, infatti, saranno impegnati in una gara contro Panama nella notte tra il venerdì e il sabato.

In caso di vittoria gli Stati Uniti si guadagnerebbero la finale di Concaf Nations League contro una tra Canada e Messico.