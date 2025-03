Italia-Germania, se non recupera Zaccagni in preallarme c’è Koleosho del Burnley

Il ct Luciano Spalletti starebbe pensando al centrocampista classe 2004: le ultime in vista di Italia-Germania

Si avvicina al quarto di finale di Nations League d’andata l’Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri, infatti, giocheranno contro la Germania nella serata di domani, 20 marzo.

Il ritorno, invece, è in programma per domenica 23 marzo. In caso di passaggio del turno, poi, gli uomini di Spalletti giocheranno la semifinale il 4 giugno.

Ora però L’allenatore della Nazionale deve fare i conti con alcuni giocatori che non sono al meglio. Nel caso Zaccagni non dovesse farcela l’ex Napoli ha preallertato Luca Koleosho.

Il centrocampista classe 2004 del Burnley sarebbe il dodicesimo esordiente in Nazionale della gestione di Luciano Spalletti,

Italia, la probabile formazione per la Germania

L’Italia dovrebbe optare per un 3-5-1-1. In porta ci sarà Donnarumma, con Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni a completare la linea di difesa. Sulla corsia di destra c’è spazio per Politano, su quella opposta c’è Udogie. In mezzo al campo, insieme a Barella e Tonali ci sarà Rovella. In attacco, spazio a Kean supportata da Raspadori seconda punta.

Questo è l’undici iniziale che ha testato il CT, ma è molto probabile che, per la partita di giovedì contro la Germania, Spalletti scelga di affidarsi a giocatori che ha già utilizzato frequentemente dopo l’Europeo. In difesa, potrebbe esserci Calafiori al posto di Buongiorno, mentre a centrocampo Ricci sembra avere più possibilità di Rovella.

ITALIA (3-5-1-1, probabile formazione): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean.