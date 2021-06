Roma, operazione Rui Patricio in via di definizione

In settimana si può chiudere per il portiere portoghese già bloccato da tempo. Pau Lopez e Under verso il Marsiglia

Niente più impegni con la nazionale, vista l'eliminazione del Portogallo da Euro2020, e ora per Rui Patricio è tempo di definire il suo futuro a livello di club.

La Roma - che lo aveva già bloccato da tempo - potrà infatti definire questa operazione in entrata in settimana.

Il Wolverhampton chiedeva 15 milioni, ma il club giallorosso conta di chiudere sui 10 milioni più bonus oppure inserendo una contropartita. Comunque una cosa è certa: in questa settimana verrà definito questo affare, dettagli economici compresi.

Pau Lopez e Under verso il Marsiglia

Per un portiere che arriva, un altro è pronto a lasciare Roma. Pau Lopez infatti è vicino al trasferimento al Marsiglia: anche questa operazione in uscita può concretizzarsi in settimana.

Sono previsti infatti nuovi contatti tra le parti per definire questo affare ma non solo. Sullo stesso asse si sta portando avanti anche il discorso legato a Cengiz Under. Per entrambi i giocatori la formula del trasferimento sarà quella del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo legato al raggiungimento di un certo numero di presenze.

Per Pau Lopez la valutazione totale è sui 15 milioni, mentre per Under siamo sui 12. E con l'uscita di Under, la Roma potrà approfondire i discorsi legati a Kostic dell'Eintracht Francoforte, giocatore per cui il club giallorosso intende provarci seriamente.