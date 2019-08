Roma, frenata per Rugani: operazione in stand-by

L’accelerata prevista per la giornata di oggi, nella trattativa tra la Roma e la Juventus per Daniele Rugani, non c’è stata. Anzi, l’operazione al momento è in stand-by, perché la dirigenza giallorossa sta riflettendo se effettivamente acquistare il giocatore e a quali condizioni.

La proposta della Juve prevedeva il prestito con obbligo di riscatto a circa 24 milioni con l’aggiunta di due contropartite tecniche, i giovani Riccardi e Celar, ma non convince appieno. Per questo motivo, le parti si riaggiorneranno per capire se sussisteranno ancora le condizioni per il buon esito dell’affare.