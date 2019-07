Roma, previsto nuovo incontro con gli agenti di Mariano Diaz

La Roma nei prossimi giorni può avanzare per Mariano Diaz.

C'era già stato un appuntamento tra il club giallorosso e gli agenti del giocatore in Spagna, ma è pronto un secondo incontro, visto che gli stessi procuratori dell'attaccante saranno in Italia per chiudere l'operazione Jony con la Lazio.

Questo futuro secondo vertice con i giallorossi sarà utile per capire la reale fattibilità dell'operazione Mariano Diaz (il Real lo può cedere e la Roma lo vuole, viste le resistenze di Higuain che ancora non ha dato aperture ad ipotesi di trasferimento).