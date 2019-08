Roma, per l'attacco contatti per Kalinic

Con Schick e Defrel possibili partenti, i giallorossi stanno lavorando per portare a Roma un nuovo attaccante. Il nome è quello di Nikola Kalinic, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, una trattativa che potrebbe concludersi nella prossima settimana. Fonseca ha già dato il suo ok, per le qualità tecniche del giocatore. Attaccante di movimento, in grado di far salire la squadra. Possibile dunque l’arrivo del croato come vice Dzeko in giallorosso. Mentre si registra la frenata per Rugani, la Roma lavora per dare all’allenatore portoghese un nuovo rinforzo in avanti, per questo Mariano Diaz del Real Madrid resta sempre tra i giocatori seguiti