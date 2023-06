Roma, settimana prossima l'annuncio di Ndicka. Bournemouth su Kluivert, ma non è l'unica

La Roma è uno dei club più attivi nelle prime battute di questo calciomercato. Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Aouar, nella prossima settimana arriverà l'annuncio anche per l'arrivo di Ndicka. Il difensore è già a Roma nel frattempo.

Roma, il convincimento di Ndicka e la situazione per le uscite

Il difensore è stato già contattato da Mourinho e anche da Ryan Friedkin qualche giorno prima della finale di Europa League per il convincimento definitivo.

Sul giocatore c'erano anche il Paris Saint-Germain,il Barcellona e anche il Milan che, come già detto, in extremis aveva provato ma era troppo tardi. Ndicka ha percepito la serietà delle intenzioni del club dopo 9 mesi di corteggiamento.

Con l'annuncio di Ndicka rimandato, Tiago Pinto ha dovuto far slittare il suo blitz a Londra. Ma si continua a muovere per le operazioni in uscita: con il Sassuolo si va avanti per Volpato e Missori. Mentre per Kluivert, il Bournemouth è uno dei club interessati ma non l'unico.