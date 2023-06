Roma, N'Dicka è arrivato in città | VIDEO

Fatta tra la Roma e N'Dicka: il difensore è arrivato in città per le visite mediche e la firma

Evan N'Dicka è atterrato pochi minuti fa a Ciampino ed è pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso. (qui tutte le informazioni su di lui). Il difensore francese svolgerà le visite mediche oggi martedì 13 giugno nella capitale. Ci sarà anche la firma sul contratto che sarà di 5 anni.

Il Milan ci ha provato fino all'ultimo ma il giocatore ha rispettato l'impegno preso con i giallorossi. L'operazione, come avevamo raccontato in precedenza, è stata formalizzata del tutto nonostante gli assalti dei rossoneri. Il francese di origini camerunesi, inoltre, era in scadenza di contratto con l'Eintracht e arriverà quindi a parametro zero.

L'ormai ex difensore dei tedeschi, arriverà verso le 12:00 all'aeroporto di Ciampino. Poi sarà pronto per le visite mediche e la firma sul contratto.

Si tratta di un bel colpo, soprattutto perché arrivato a parametro zero. Sostituirà, inoltre, Diego Llorente che è tornato al Leeds dopo il prestito dello scorso gennaio.