Roma, Monchi: "Ziyech mi piace ma siamo coperti. Mertens non è un obiettivo"

Tra presentazioni, mercato in entrata e in uscita. Conferenza concitata Per Monchi, che ha toccato vari punti, partendo ovviamente dai due nuovi acquisti Coric e Bianda: “Sono contento di avere la possibilità di presentare Ante e William. Non è stato facile prenderli perché li volevano tante squadre. A chi somigliano? Non piace comparare i giocatori, hanno fatto un percorso importante e hanno molti margini di miglioramento. Squadra al completo? Una squadra come la Roma non si può mai fermare, fino alla fine del mercato. Abbiamo preso il terzo portiere, Fusato, brasiliano di 21 anni in arrivo dal Palmeiras. Arriverà nei prossimi giorni. La Roma fino alla fine del mercato sarà al lavoro”.

Il direttore sportivo giallorosso si è soffermato poi sul rinnovo di Florenzi: “Rinnovo Florenzi? Stiamo lavorando, sono fiducioso. La Roma ha fatto un'importante offerta e giusta, ma capisco che lui chieda di più. Ultimatum? Mai, lui è un figlio di Roma e qualsiasi cosa succeda uscirà dalla porta principale".

Poi sul mercato in uscita e in entrata e i possibili obiettivi della Roma: “Alisson? Non c'è nessuna novità perché al momento non c'è nessuna offerta, quindi è inutile dare una valutazione ora. Adesso va in vacanza e se quando tornerà ci saranno sviluppi le valuteremo. Forsberg? Lo conosco bene, non ho bisogno di vedere la partita di oggi. Mi piace, ma dobbiamo differenziare chi mi piace e chi è da prendere, altrimenti avremmo una rosa di 100 giocatori. Forsberg mi piace, ma non significa niente. Mertens obiettivo della Roma? No. Bianda in prestito? No rimane e lavora qui, non può trovare un maestro migliore di Di Francesco. Ziyech? Mi è piaciuto sempre, non posso dire no al 100% ma al momento abbiamo molti giocatori in quel ruolo"