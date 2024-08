Roma-Milan, idea di scambio Abraham-Saelemaekers

Non solo a centrocampo (clicca qui per leggere le ultime sulla cessione di Bennacer e il possibile arrivo di Kone), il Milan sta lavorando anche per rinforzare ulteriormente l'attacco a disposizione di Fonseca.

È in piedi infatti l'idea di un possibile scambio tra Roma e Milan che coinvolgerebbe Abraham e Saelemaekers.

I dettagli della possibile operazione

La possibilità di questo scambio si verificherà se i rossoneri troveranno una soluzione per il futuro di Luka Jovic.

In caso di cessione del serbo le parti andrà con possibile scambio con Abraham che andrebbe a vestire la maglia del Milan e Saelemaekers quella della Roma.