Roma, rilancio per Le Fee: ma al Rennes non basta ancora

La Roma ha presentato una nuova offerta per Enzo Le Fee: il Rennes però non ha ancora accettato

La Roma lo ha individuato come il rinforzo giusto per il centrocampo di Daniele De Rossi in vista della prossima stagione e continua a lavorare per provare a fargli indossare la maglia giallorossa.

Dopo la prima proposta ufficiale presentata nel giorni scorsi e respinta dal Rennes, la Roma ha nuovamente rilanciato per provare ad arrivare a Enzo Le Fee (QUI la sua storia)

Le cifre della nuova offerta della Roma

Per il centrocampista classe 2000, che tanto piace al nuovo responsabile dell’area tecnica giallorossa Ghisolfi, la Roma ha presentato una nuova offerta da 20 milioni di euro bonus compresi.

Nonostante le parti si siano avvicinate, il Rennes non ha ancora accettato la proposta dei giallorossi. La trattativa tra i due club comunque prosegue, con la Roma sempre più decisa a provare a portare in Italia Le Fee.

Il Rennes lo ha pagato 20 milioni

35 presente, 5 assist e zero goal nella scorsa stagione tra tutte le competizioni, Le Fee si è trasferito dal Lorient al Rennes proprio la scorsa estate per 20 milioni di euro. Una cifra che, bonus compresi, adesso la Roma ha messo sul piatto per portarlo in Italia. Ma ai francesi non basta ancora.