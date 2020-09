Quando la Roma (4 anni fa) stava per comprare uno “sconosciuto” Kumbulla

“[…] Dimostra personalità, tranquillità nella gestione e distribuzione della palla, ottima struttura fisica in relazione all’età, margini di miglioramento […] Attento e deciso nella marcatura, buon attacco su palla e avversario, forte nel gioco aereo. Giocatore molto interessante”. La relazione, datata 5 novembre 2016 e firmata da Giorgio Boscolo, ai tempi scout nazionale della Roma , arriva prima al ds del settore giovanile giallorosso Massimo Tarantino, poi ai piani ancora più alti del club.

“Da comprare subito”

Il ragazzino visionato durante Verona-Latina, campionato Allievi Nazionali, risponde al nome di Marash Kumbulla , un profilo “da comprare subito in ottica futura per la prima squadra” aggiunge Boscolo. Scout che alla Roma era appena arrivato (resterà per 4 stagioni) dopo le esperienze alla Sampdoria prima (8 stagioni) e alla Juventus poi, in entrambi i casi a stretto contatto con Marotta e Paratici (prima ancora, alla Samp, Asmini) in Prima squadra.



(Nella foto Giorgio Boscolo)

Un occhio particolarmente attento per i giovanissimi talenti quello di Boscolo, che alla Samp ha segnalato tra gli altri Poli, Krsticic, Soriano e Obiang, mentre in casa Juve hanno ancora ben custodite le relazioni positive su Pogba e Coman e quelle relative agli ancora “sconosciuti” Varane, Alaba, Kroos, Martial e Gnabry. Senza dimenticare proprio Kumbulla, segnalato ai bianconeri nel 2015. Con il “rimpianto” Jovetic, indicato con insistenza ai blucerchiati che però non riuscirono mai a chiudere l’affare.

La Roma nel destino

Un po’ come successo alla Roma per Kumbulla. Perché i vertici giallorossi si fidano eccome del “fiuto” di Boscolo e provano a strappare quel giovanissimo difensore, all’epoca 16enne, al Verona. Niente da fare però, nonostante i ripetuti tentativi che si sono susseguiti nel corso degli anni. L’Hellas alza il muro per il suo baby talento, intravedendo potenzialità importanti.

Quelle che, a distanza di anni, hanno portato Kumbulla a diventare uno dei giovani più promettenti della Serie A e la Roma a investire ben 30 milioni di euro (prestito con obbligo di riscatto, QUI tutti dettagli e le cifre dell’operazione) per questo difensore classe 2000. Che, evidentemente, il giallorosso lo aveva nel destino.