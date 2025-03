Atalanta, Hien parzialmente in gruppo: ci sarà contro la Juve. Si ferma Maldini

Isak Hien, Atalanta (Imago)

A due giorni dalla sfida contro la Juventus l’Atalanta ha recuperato Isak Hien, ma deve fare i conti con un problema per Maldini

Giorni frenetici in casa Atalanta, in vista della sfida contro la Juventus.

Sarà una partita molto importante per i nerazzurri, perché da un lato vincere significherebbe rimanere al passo di Inter e Napoli dopo gli ultimi passi falsi, mentre perdere vorrebbe dire farsi raggiungere proprio dalla squadra di Thiago Motta.

I bergamaschi hanno avuto la possibilità di riposare un’intera settimana dopo la partita contro il Venezia, e nel frattempo hanno anche recuperato uomini importanti (ma anche perso per infortunio Posch).

Le ultime dall’infermeria in vista dello scontro diretto di domenica sera.

Atalanta, recuperato Hien

Per un difensore che va ai box – Posch -, ce n’è uno che recupera. E che recupero per Gasperini, che ritrova Hien dopo l’infortunio agli adduttori che lo ha costretto a stare fuori per più di due settimane. Oggi, a due giorni dalla partita, lo svedese ha lavorato parzialmente in gruppo e potrà essere al centro della difesa allo Stadium.

Di contro, però, i nerazzurri hanno perso anche Daniel Maldini per una lombalgia. L’ex Monza non si è allenato, e la sua convocazione è in dubbio.