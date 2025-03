La probabile formazione di Vincenzo Italiano per la sfida della 28esima giornata di campionato tra il Bologna e il Verona di Paolo Zanetti.

Ad aprire la domenica della 28esima giornata di Serie A ci sarà la sfida tra Verona e Bologna. L’appuntamento è fissato alle 12:30 allo stadio Marcantonio Bentegodi.

I padroni di casa arrivano al match dopo la sconfitta esterna contro la Juventus di Thiago Motta. I tre punti sarebbero utili per rimanere lontani dalla zona retrocessione.

Dall’altra parte invece il Bologna arriva da due vittorie consecutive in campionato, rispettivamente con Milan e Cagliari. I rossoblù cercano quindi di rimanere nelle posizioni alte della classifica.

Ecco, di seguito, le possibili scelte di Vincenzo Italiano per il match.

Bologna, la probabile formazione contro il Verona

Italiano dovrebbe schierare un 4-2-3-1 per la sfida contro il Verona. Tra i pali confermato Skorupski. In difesa De Silvestri e Miranda sugli esterni saranno affiancati centralmente da Beukema, che ritorna titolare dopo i pochi minuti giocati a Cagliari, e Lucumì. Cambio forzato a centrocampo per i rossoblù che dovranno fare a meno di Freuler squalificato. Ferguson agirà da mediano e avrà al suo fianco Pobega, in vantaggio su Moro. A supporto di Castro, sulla trequarti rientra Odgaard accompagnato da Orsolini e Ndoye, in vantaggio su Dominguez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Verona-Bologna, dove vedere in tv e streaming

La sfida della 28esima giornata di Serie A tra Verona e Bologna, in programma domenica 9 marzo alle 12:30 al Bentegodi, sarà visibile in esclusiva tv e streaming su DAZN.