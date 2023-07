Dopo le tre ufficialità per gli arrivi di Ndicka, Aouar e il ritorno di Diego Llorente, la Roma si prepara ad accogliere il nuovo rinforzo per la difesa: Rasmus Kristensen.

Roma, il punto sul mercato

Dopo l'importante trattativa che vi abbiamo raccontato, è fatta per l'arrivo in prestito secco del difensore danese dal Leeds: in programma nel weekend le visite mediche, mentre lunedì si unirà al gruppo. Mentre per il centrocampo la prima scelta è Renato Sanches.