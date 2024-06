Roma, domani incontro con Ghisolfi: la prima mossa è il ritorno di Llorente

La Roma si prepara a pianificare le proprie mosse in questo calciomercato estivo. Domani è previsto un incontro tra la proprietà e il nuovo direttore sportivo Ghisolfi, arrivato in serata nella capitale per cominciare a tutti gli effetti la sua nuova avventura in giallorosso.

Roma, la prima mossa è il rientro di Llorente

La prima mossa che la Roma vuole chiudere è il rientro di Diego Llorente dal Leeds United. Il difensore ha convinto Daniele De Rossi in questi mesi in giallorosso. Da capire la formula dell'operazione. Per lo spagnolo 42 presenze e 1 gol tra tutte le competizioni in questa stagione.

Lo stesso Llorente, in un post su Instagram pubblicato al termine dell'ultima gara stagionale, aveva espresso qualche pensiero circa il suo futuro: "Giorni di disconnessione, di riposo... e di attesa", le sue parole.

Vedremo se l'attesa avrà lieto fine per Diego Llorente e per la Roma, con Ghisolfi già al lavoro per consegnare a Daniele De Rossi il primo dei tanti rinforzi attesi in questo mercato.