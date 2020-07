Roma, da Smalling a Mkhitaryan: il punto sui prestiti

Nell'ultimo giorno utile per risolvere la questione estensione dei prestiti, la Roma riesce a trattenere fino alla fine del campionato tutti i calciatori ancora in bilico.

Campionato sì, non stagione, perché la vera eccezione di questo gruppo è Chris Smalling. Con il centrale inglese di proprietà del Manchester United per il momento l'accordo non prevede né la possibilità di giocare l'Europa League, né l'accordo per l'acquisto definitivo a fine stagione. Le società dovranno trattare in un secondo momento ma per ora Smalling ha quantomeno la certezza di poter completare la Serie A in giallorosso.

Capitolo Mkhitaryan. L'armeno il 31 agosto risolverà contratto con l'Arsenal che aveva fino al 2021, per poi firmare contestualmente un contratto di un anno da svincolato con la Roma, che dunque riesce a trattenere una delle stelle della squadra.

Per quanto riguarda Zappacosta e Kalinic invece entrambi i calciatori estenderanno il proprio prestito fino al termine della stagione.