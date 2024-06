Roma, inserimento del Lipsia per Doué del Rennes

Come vi avevamo già raccontato, la Roma guarda in casa del Rennes per rinforzarsi sulla corsia di destra. Infatti, uno degli obiettivi dei giallorossi è Guela Doué, terzino franco-ivoriano classe 2002. Per lui c'è però anche l'inserimento del Lipsia, mentre il club francese gli ha offerto il rinnovo.

Roma, i numeri di Doué in stagione

Il terzino del Rennes è uno degli obiettivi della Roma per la fascia destra. Il classe 2002, cresciuto nelle giovanili del club francese, nell'ultima stagione ha totalizzato 24 presenze in Ligue 1, condite da 4 assist. Su di lui c'è anche il Lipsia che si è inserito, mentre il Rennes gli ha proposto il rinnovo.