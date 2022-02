Roma, primo incontro tra Pinto e l'agente di Cristante

Giuseppe Riso ha incontrato la dirigenza giallorossa per parlare del rinnovo dell'ex Milan

In mattinata è avvenuto l'incontro a Trigoria tra Tiago Pinto e Giuseppe Riso, agente di Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Un primo incontro tra le parti per parlare della situazione contrattuale del centrocampista giallorosso. Per Gianluca Mancini infatti il rinnovo è cosa fatta, mancano soltanto le firme e l'ufficializzazione del prolungamento e adeguamento fino al 2026.

Per Cristante, che ha un contratto in scadenza nel 2024, si è invece iniziato oggi a parlare compiutamente di futuro. Un primo incontro per mettere sul tavolo le prospettive e volontà del calciatore e i piani futuri della Roma sul centrocampista.

Da un lato il giocatore, che a Roma sta benissimo ma che a 27 anni, nel pieno della sua carriera, vorrebbe definire il suo futuro. Ambizioni personali e di squadra, definendo il ruolo in rosa e la fiducia che il club ripone in lui. Discussioni tra le parti che probabilmente verteranno anche su questioni prettamente tattiche, dopo un triennio fatto di disponibilità e abnegazione senza però un ruolo in campo ben definito.

Dall'altra la volontà della Roma di analizzare a fondo l'importanza e la futuribilità in maglia giallorossa del centrocampista. Analisi tecniche che riguarderanno in questa primavera praticamente tutta la rosa, seguendo il più possibile le indicazioni di José Mourinho. Con alla finestra una sessione di mercato estiva che potrebbe, ancor più di quest'anno, rivoluzionare la rosa.

Un incontro tra le parti che è servito a gettare le basi per una trattativa per il rinnovo che avrà altri capitoli nelle prossime settimane.