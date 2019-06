La Roma lavora anche sul fronte cessioni: in attesa di conoscere il nuovo allenatore la società giallorossa pensa anche alle uscire.

Uno di queste è Umar Sadiq, che dopo l'anno al Perugia e la precedente esperienza in Eredivisie con il Nac Breda, è sempre più vicino a trasferirsi in Francia: sul nigeriano classe 1997 ci sarebbe infatti il Troyes, che oggi ha avuto con la Roma un incontro positivo per la buona riuscita dell'operazione.