Roma, caccia al dopo Dzeko: le varie soluzioni

L’addio a Edin Dzeko per la Roma è ormai solo questione di ore. Il bosnico sarà il nuovo attaccante dell’Inter e per questo motivo i giallorossi in queste ore stanno accelerando per trovare il sostituto da regalare a Josè Mourinho.

Sono ore calde per individuare il profilo richiesto dall’allenatore portoghese che ha urgenza di un numero 9. E ai primi posti ci sono due nomi su tutti: Tammy Abraham del Chelsea e Alexander Isak della Real Sociedad.

L’attaccante inglese, chiuso dall’arrivo di Lukaku, è in cima alla lista dei desideri dell’Arsenal, che però deve prima cedere Lacazette. Lo stesso Abraham è allettato dai Gunners, in questo momento, la sua prima scelta in caso di addio al Chelsea. Ma la Roma ha iniziato a lavorare con il club di Abramovic, nonostante un costo del cartellino da oltre 40 milioni di euro. Tuttavia l’accordo potrebbe essere più semplice, trattando sulle modalità di pagamento. Poi resterebbe da capire la volontà del calciatore, che ha in testa l’Arsenal da giorni, anche più dell’Atalanta.

Su Isak, anche lui tra i preferiti, rimane quasi insormontabile il prezzo: clausola da 70 milioni ed un prezzo base di partenza di 40 milioni più bonus. Oltre la difficoltà nel trattare con un club come la Real Sociedad. Fuori budget la pista Vlahovic, per cui la Fiorentina chiede almeno 60 milioni, strizzando l'occhio ad offerte della Premier League. Da capire, nel caso dovessero saltare i primi obiettivi, se la Roma approfondirà i discorsi sugli altri obiettivi della lista.

Icardi e Belotti

Una ricerca che ha coinvolto in tempi diversi anche Mauro Icardi, pensiero dei giallorossi nelle scorse settimane, ma la ferma volontà dell’argentino di rimanere a Parigi ha spento da tempo ogni ulteriore discorso. Così come Belotti, nella lista dei papabili, ma difficile fin da subito. Per le difficoltà a strappare modalità di pagamento convenienti al presidente Cairo, oltre al fatto che l’attaccante azzurro non sia ai primi posti della lista di Mourinho.

Trattative e idee che hanno coinvolto anche i profili di Azmoun e Sorloth, entrambi obiettivi della Roma ma prima della scelta di Shomurodov. Per questo fuori dalla short list del dopo Dzeko viste le caratteristiche diverse cercate dai giallorossi.

Sono giorni di trattative e di scelte. Mancano 15 giorni all’inizio del campionato con la Roma obbligata a regalare a Mourinho il nuovo numero 9 giallorosso.