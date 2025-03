Inter, la probabile formazione contro il Monza

L’Inter ospita il Monza nel posticipo di sabato 8 marzo alle ore 20:45. Le possibili scelte di Simone Inzaghi per il match.

Dopo la vittoria importante in Champions League al De Kuip contro il Feyenoord, arrivata per 0-2 con i gol di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, l’Inter torna a occuparsi della Serie A.

I nerazzurri ospitano il Monza, match delicato da ambo le parti per la classifica. La squadra di Inzaghi potrebbe approfittare di qualche punto perso da Juventus e Atalanta, che si sfideranno nel big match di domenica 9 marzo.

Dall’altra parte, il Monza cerca ancora di risalire una classifica che, al momento, è fortemente compromessa, quando mancano sempre meno giornate al termine del campionato.

Di seguito le possibili scelte di Simone Inzaghi per la partita.

La probabile formazione dell’Inter per il Monza

Tanti infortuni sulle corsie per il 3-5-2 di Inzaghi, che però ritrova Carlos Augusto sulla sinistra. In porta ancora Josep Martinez, nonostante Sommer sia partito con la squadra per Rotterdam. Difesa a 3 composta da Pavard, de Vrij e Bastoni, con quest’ultimo che torna nel suo ruolo di braccetto dopo l’esperimento da quinto nella partita di Champions League.

A centrocampo torna Calhanoglu in mediana, con Zielinski e Mkhytarian al suo fianco. Dumfries insostituibile a destra, con Carlos Augusto a sinistra. Davanti, spazio a Correa, in vantaggio su LautaroMartinez, al fianco di Thuram.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.