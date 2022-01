Milan, tentato l'assalto a Renato Sanches: il retroscena

Il Milan ha cercato di chiudere il mercato con un colpo per Stefano Pioli.

I rossoneri hanno fatto un tentativo concreto per portare a Milano Renato Sanches in extremis. Ci sono stati contatti tra la dirigenza del Milan e quella del Lille, con cui l'intesa era possibile intorno ai 25 milioni più bonus; a far saltare l'affare sono state le richieste di ingaggio del giocatore.

Il centrocampista portoghese, infatti, ha richieste molto alte. Il Milan ha cercato di chiudere un colpo che inizialmente si pensava di provare a giugno. Gli ultimi contatti hanno reso evidente come non ci fossero le condizioni per raggiungere l'accordo e concludere l'affare in così poco tempo.

I numeri di Renato Sanches

Classe 1997, Sanches è un centrocampista dalle spiccate doti atletiche. Cresciuto nel Benfica, è salito alla ribalta con gli Europei 2016, dopo i quali è stato acquistato dal Bayern Monaco.

Dalla stagione 2019/2020 veste la maglia del Lille. In Francia ha collezionato 79 presenze e 6 gol: quest'anno è a quota 14 partite disputate in Ligue 1, con una rete all'attivo.