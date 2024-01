Roma, settimana prossima il possibile addio di Renato Sanches

I primi mesi di Renato Sanches alla Roma sono stati tutt'altro che positivi, tra i molti infortuni e le poche presenze tra campionato e coppa.

Ecco perché i giallorossi potrebbero salutare in anticipo il portoghese, campione d'Europa con la sua nazionale nel 2016: Renato Sanches è di proprietà dal Paris Saint-Germain, ma il prestito potrebbe essere interrotto prima del tempo.

Photo credits: Domenico Bari

Roma, Renato Sanches in uscita: il Besiktas spinge

In questo momento una delle squadre straniere che stanno muovendo passi più concreti per avere il portoghese già da gennaio è il Besiktas: il club turco insiste per Renato Sanches e potrebbero esserci a breve nuovi sviluppi. Comunque la squadra di Istanbul non è l'unica ad aver manifestato l'interesse per il prestito dell'ex Bayern Monaco e Benfica. In questo senso la settimana prossima potrebbe essere decisiva per trovare una soluzione.

Da agosto a gennaio Renato Sanches ha messo insieme un totale di nove presenze, con un solo gol, a settembre contro l'Empoli allo stadio Olimpico di Roma.

Intanto l'addio di Sanches potrebbe aprire a un eventuale ingresso. Nella giornata di oggi da registrare l'arrivo di un giovane, Seck, classe 2006 dalla Pro Vercelli.