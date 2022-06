Valencia, Gattuso insiste per Politano: ma prima il club deve pensare alle cessioni

Gennaro Gattuso ha iniziato da poche settimane la sua nuova avventura in Liga sulla panchina del Valencia. L'allenatore ex Napoli, che in Italia ha guidato anche Milan, Palermo e Pisa, è alla terza esperienza all'estero (dopo le parentesi con Sion e OFI Creta).

Dopo la presentazione delle scorse settimane, Gattuso sta iniziando a ragionare insieme al club su come rinforzare la rosa. In particolare, l'allenatore calabrese sta spingendo per portare in Spagna un giocatore che ha già allenato a Napoli: si tratta di Matteo Politano.

Napoli, Gattuso insiste per Politano

Il nuovo allenatore del Valencia continua insiste per Matteo Politano. Ci sono stati di recente dei nuovi contatti tra le parti in causa, ma il club spagnolo dovrà prima fare delle cessioni per poter sperare di portare l'esterno d'attacco classe 1993 alla corte di Gattuso.

Le statistiche di Politano con il Napoli

Arrivato al Napoli dall'Inter nel gennaio del 2020, in due stagioni e mezza Politano ha messo a segno 14 gol in 85 presenze. L'annata 2020/21 è stata senza dubbio quella più positiva, soprattutto a livello realizzativo: 9 reti e 4 assist in campionato. Ottimi numeri, raggiunti proprio con Gattuso in panchina.