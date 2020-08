Ufficiale, Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. A comunicarlo è lo stesso club bianconero: "Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo del calcio - si legge sul sito - come si era detto circa una settimana fa: da Maestro a Mister. Da oggi per il popolo juventino sarà IL Mister, poiché la società ha deciso di affidargli la guida tecnica della Prima Squadra, dopo averlo già selezionato per la Juventus Under23. La scelta odierna si basa sulla convinzione che Pirlo abbia le carte in regola per guidare, fin dal suo esordio sulla panchina, una rosa esperta e di talento per inseguire nuovi successi".

Andrea Pirlo ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2022. Da suggestione a scelta concreta, sarà lui a prendere il posto dell'esonerato Sarri. Come ingaggio percepirà una cifra che si aggira intorno agli 1,8-2 milioni.

L'ex centrocampista in carriera ha vestito la maglia della Juventus dal 2011 al 2015. Arrivò a parametro zero dopo gli anni al Milan, rendendosi protagonista assoluto della rinascita dei bianconeri prima con Conte e poi con Allegri. Con la Juve quattro scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e la finale di Champions persa a Berlino contro il Barcellona nel 2015.