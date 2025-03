Hellas Verona, la probabile formazione contro il Parma

Le possibili scelte di Paolo Zanetti in vista della gara di Serie A contro il Parma

L’Hellas Verona è pronto a sfidare il Parma. Oggi – lunedì 31 marzo – a partire dalle 18:00, la squadra di Paolo Zanetti sfiderà quella di Christian Chivu.

I padroni di casa sono reduci dal successo esterno raccolto contro l’Udinese e occupano il 14esimo posto.

Sono 29 i punti raccolti da Suslov e compagni. Quattro in più, dunque, rispetto al Parma.

Vediamo dunque le possibili scelte di Zanetti per la 30esima giornata del campionato di Serie A.

Hellas Verona, le scelte di Zanetti

L’Hellas Verona dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2. In porta c’è Montipò, con Dawidowicz, Coppola e Valentini a completare la linea di difesa. In mezzo al campo spazio a Duda e Serdar con Tchatchoua e Bradaric sulle corsie laterali. In attacco, fiducia alla coppia composta da Mosquera e Sarr con Suslov posizionato sulla trequarti, dietro le due punte.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr

Dove vedere Hellas Verona-Parma

La gara tra l’Hellas Verona e il Parma, valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su DAZN