Torino, la probabile formazione contro la Lazio

Cesare Casadei, centrocampista del Torino (Imago)

Le possibili scelte di Vanoli per la trasferta dell’Olimpico

Dopo le due settimane di sosta, il Torino torna in campo per chiudere la 30ª giornata di Serie A.

I granata fanno visita a una Lazio che ha bisogno di vincere per rimanere aggrappata al treno per la Champions League, e dal canto loro vogliono fare più punti possibili per vedere dove potranno arrivare a fine campionato.

Con la salvezza ormai virtualmente ottenuta e l’Europa difficilmente raggiungibile, la squadra piemontese avrà comunque il compito di onorare il campionato fino alla fine.

Le possibili scelte di Vanoli per la sfida contro la Lazio.

La probabile formazione del Torino

Vanoli torna al 4-2-3-1, e soprattutto ritrova uomini importanti. In porta c’è il solito Milinkovic-Savic, che avrà davanti a sé Maripan e Coco. Sulla fascia destra Walukiewicz ha recuperato e partirà dal 1′, mentre nel lato opposto ci sarà Biraghi. Mediana a due nel segno dell’azzurro, con Casadei e Ricci, mentre Vlasic farà da collante tra centrocampo e attacco. Gli esterni saranno Lazaro ed Elmas, a supporto dell’unica punta Adams.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli

Nikola Vlasic, Torino (Imago)

Dove vedere Lazio-Torino in tv e in streaming

La partita tra Lazio e Torino, in programma lunedì 31 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in esclusiva su Dazn.