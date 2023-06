Napoli, previsto incontro De Laurentiis-Osimhen: la situazione

È in programma un incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'attaccante nigeriano Victor Osimhen: sul tavolo il futuro del classe 1998.

L'ex attaccante del Lille, capocannoniere del campionato appena concluso, è seguito da tanti top club e ha un contratto con il club azzurro fino al 30 giugno 2025.

Napoli, previsto incontro De Laurentiis-Osimhen

Dopo la vittoria dello scudetto, il Napoli programma la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis presto incontrerà Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha un contratto fino al 30 giugno 2025 e non ha chiuso le porte a un rinnovo, ma dipende dalle condizioni. Tra le parti c'è un rapporto di grande serenità. Inoltre, l'entourage del classe 1998 vuole anche sapere la cifra per un'eventuale cessione.

I numeri di Victor Osimhen in stagione

Victor Osimhen ha vinto il titolo di capocannoniere in Serie A con 26 gol in 32 partite. Inoltre, l'attaccante nigeriano ha segnato anche altre 5 reti in 6 presenze in UEFA Champions League. In totale, sono 31 reti in 39 partite.