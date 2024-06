Roma, non solo Chiesa: in lista anche Nuamah del Lione

La Roma si sta muovendo sul mercato in entrata alla ricerca di un esterno d'attacco da dare a Daniele De Rossi per la prossima stagione. I giallorossi incontreranno nella Capitale la prossima settimana Fali Ramadani, procuratore di Federico Chiesa. Ma non solo. Nella lista del club c'è anche Ernest Nuamah del Lione.

La Roma è alla ricerca di un esterno d'attacco: i nomi

La prossima settimana l'agente di Federico Chiesa sarà a Roma per capire se ci saranno i margini per un'eventuale operazione. I giallorossi sono interessati e per Thiago Motta è uno dei cedibili.

La dirigenza però è interessata anche a Ernest Nuamah del Lione. Ghanese classe 2003, può giocare su entrambi i lati del campo e rappresenterebbe un profilo ideale per il 4-3-3 di Daniele De Rossi. I costi per portarlo nella Capitale sono alti ma la Roma vuole rinforzarsi in quel reparto.

In questa stagione appena conclusa con la maglia del Lione ha collezionato 33 presenze tra Ligue 1 e Coupe de France con 3 gol e 2 assist a referto.