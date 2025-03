Bonucci con lo staff della Nazionale Italiana U20 a lezione da Fabregas a Como

Avversari in carriera, colleghi adesso. Bonucci e Fabregas si sono ritrovati fuori dal campo da calcio in un’occasione speciale.

Lo staff tecnico della Nazionale Under 20, guidato da Bernardo Corradi e arricchito dalla recente inclusione dell’ex difensore di Juventus e Milan, ha avuto modo di confrontarsi con Cesc Fàbregas, attuale allenatore del Como.

Leonardo Bonucci, infatti, dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio giocato la scorsa estate, ha intrapreso una nuova avventura professionale entrando a far parte dello staff tecnico dell’Italia Under 20 come collaboratore di Corradi.

Ecco dunque l’incontro con Fabregas, ex centrocampista di Barcellona, Arsenal e Chelsea, con l’obiettivo di arricchire il proprio patrimonio tecnico-tattico con la visione di calcio dello spagnolo che sta portando il Como alla salvezza in Serie A.

L’Italia U20 a lezione da Fabregas

Proprio Leonardo Bonucci ha voluto ringraziare pubblicamente Fabregas e la società del Como per le strutture messe a disposizione. Riportiamo di seguito il messaggio pubblicato dall’ex difensore sui propri canali social ufficiali.

“Giorni passati a guardare, parlare, condividere e che fanno parte di un percorso di crescita.

Grazie al Como per l’ospitalità e le strutture e a Cesc Fabregas per l’umiltà e il tempo dedicato a noi dello staff dell’U20“.