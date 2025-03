Roma, Ghisolfi: “Siamo una famiglia, vogliamo tornare a casa con la qualificazione”

Le parole del ds della Roma prima della partita contro l’Athletic Bilbao

La Roma si gioca le sue speranze europee nel ritorno degli ottavi di Europa League sul campo dell’Athletic Bilbao.

Si riparte dal 2-1 dell’Olimpico dell’andata, col gol decisivo di Shomurodov al 93′. Basterà, quindi, non perdere per essere sicuri del passaggio del turno.

Ai quarti la squadra di Claudio Ranieri troverebbe una tra Rangers e Fenerbahce. Importante non sbagliare anche ai fini del ranking uefa.

Prima dell’importante gara, per la Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport il ds Florent Ghisolfi. Di seguito le sue parole.

Roma, Ghisolfi: “Il fattore campo dà motivazione ma anche pressione”

Ghisolfi ha iniziato così: “Il fattore campo dà sempre una forza in più. Loro hanno la possibilità di giocare la finale qua, è una motivazione in più e può essere anche una pressione in più”.

Per poi proseguire: “Noi siamo pronti, abbiamo la nostra famiglia, duemila tifosi, qua e dei campioni in campo. Diamo tutto e vediamo se riusciamo a tornare a Roma con la qualificazione“.

Ghisolfi: “Siamo una famiglia”

Il direttore sportivo francese ha poi parlato del rendimento di Dovbyk: “Non è facile essere il 9 della Roma, ha bisogno di tempo ma ha mostrato la sua qualità e la sua mentalità. Ha fatto 14 gol, deve trascinare la squadra“.

Infine ha concluso parlando dell’importanza della staffetta con Shomurodov: “All’andata ha fatto una buona partita, ha stancato la difesa e poi Shomurodov ha finito il lavoro. Siamo una famiglia, non è importante tanto chi inizia la partita ma chi la finisce“.