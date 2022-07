Napoli, Solbakken ha dato il suo impegno. Non sono attesi rilanci della Roma

Ola Solbakken ieri era in Italia per sottoporsi a una visita alla spalla. Il calciatore norvegese, attaccante esterno ventitreenne del Bodo/Glimt, è da tempo al centro dell'interesse di diverse società, tra cui soprattutto Roma e Napoli. E proprio in Napoli è pronto a definire il suo arrivo per il mese di gennaio, quando il calciatore andrà in scadenza col suo club.

Non per caso alla visita di ieri era presente anche il medico sociale del Napoli, che ha così potuto accertare l'entità dell'infortunio del giocatore. Ciò che è emerso è che il recupero dovrebbe richiedere 2-3 mesi al massimo. E nel frattempo il Napoli è pronto per definire il suo arrivo nei prossimi giorni.

Solbakken ha dato il suo impegno al Napoli

L'operazione si farà quindi a scadenza di contratto, non ad agosto bensì a gennaio: Solbakken ha dato al Napoli il suo impegno di massima, ora serve formalizzare l'operazione. Difficile che arrivi un rilancio da parte della Roma, a maggior ragione dopo l'acquisto di Dybala e con altri attaccanti ancora in organico.