Provocazioni, risse sfiorate e beffe tra i giocatori di Argentina e Brasile durante il match di qualificazione ai mondiali: ecco cosa è successo.

Clima teso nella sfida tra Argentina e Brasile per la qualificazione ai prossimi mondiali. Durante il match si è arrivati a diversi scontri faccia a faccia con una rissa sfiorata.

I protagonisti? Si passa dalla beffa del Dibu Martinez, alle provocazioni di Enzo Fernandez e infine al siparietto tra Paredes e Rodrygo. Un vero e proprio botta e risposta sui trofei vinti in carriera.

Il tutto si era già acceso nelle ore prima del match, in realtà, quando Raphinha aveva dichiarato sicuro: “Li batteremo senza dubbio“. Non è mancata quindi la risposta dei giocatori dell’albiceleste che a fine partita hanno esultato con il dito davanti alla bocca dopo la pesante vittoria (4-1).

Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo nella notte (italiana) tra il 25 e il 26 marzo nell’accesissimo Argentina-Brasile.

Argentina-Brasile, botta e risposta tra Paredes e Rodrygo

Argentina-Brasile si è accesa sul campo. Dopo le varie spallate e le provocazioni per qualche fallo, a 15′ dalla fine il Dibu Martinez ha voluto beffare i calciatori brasiliani. Ricevuto un retropassaggio il portiere argentino ha palleggiato per qualche secondo prima di rinviarlo.

Le scintille però sono scattate tra Paredes e Rodrygo in un vero botta e risposta. L’attaccante del Real Madrid ha provocato il centrocampista della Roma che ha ricordato i trofei vinti in carriera con la maglia della Nazionale: “Ho vinto un Mondiale e due Copa America, tu zero“. A fine partita, per concludere il tutto i giocatori dell’albiceleste hanno ancora esultato davanti ai loro tifosi facendo un segno con un dito sulla bocca.

Argentina, Messi: “Parliamo sempre attraverso il campo”

Il grande assente della serata però è Lionel Messi che Scaloni vorrebbe in campo per il prossimo Mondiale (Clicca qui per le sue parole). Intanto il numero 10 argentino ha commentato sul suo profilo Instagram la vittoria dei suo compagni.

“Dentro al campo, fuori, ovunque sia al fianco di questa Nazionale. Parliamo sempre attraverso il campo, congratulazioni ai miei compagni per la fantastica partita contro il Brasile e anche per la vittoria contro l’Uruguay“, ha commentato.